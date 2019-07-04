Тегеран, , 13:44 — REGNUM

3 июля спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что последние шаги США против Ирана и его ядерной программы свидетельствуют о полном непонимании Белым домом политических процессов и особенностей стран Ближнего Востока. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, «США ошибочно полагают, что, отправив четыре военных корабля в Персидский залив, они смогут оккупировать Иран». В то же время, они заключили союз со странами региона, имеющими малый политический вес на Ближнем Востоке и осознающими, что за любые действия против Ирана они будут вынуждены расплатиться. Подобный альянс является бессмысленным.

Али Лариджани подчеркнул, что главная ошибка США состоит в том, что «они стараются разговаривать на языке принуждения с цивилизованной ближневосточной нацией». Как только Белый дом ее осознает, многие проблемы двусторонних отношений будут решены.