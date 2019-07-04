Тегеран, , 13:43 — REGNUM

Министр нефти Ирана Биджан Зангене заявил, что ИРИ полностью согласна с решением ОПЕК сократить объемы добычи нефти до 1,2 млн. баррелей в сутки. Он также поддержал новую хартию сотрудничества стран ОПЕК с другими государствами мира, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, решение стран ОПЕК имеет важное значение для удержания цены на черное золото в условиях падающего спроса. Сокращение добычи является существенным и составляет 400 тыс. баррелей в сутки. Оно решительным образом повлияет на стабилизацию рынка в условиях замедления роста мировой экономики и роста добычи нефти со стороны США.

Раннее 1 июля в Вене члены ОПЕК приняли решение снизить порог добычи нефти до 1,2 млн. баррелей в сутки. При этом объем поставок на внешние рынки решено было увеличить до 800 тыс.