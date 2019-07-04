Одесса, Украина, 4 июля 2019, 13:18 — REGNUM
В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».
Утром в порт зашёл канадский фрегат Toronto, а затем у причала №18 встал британский эсминец D37 Duncan.
В течение дня в порту ожидается прибытие турецкого фрегата Turgutreis и румынского Regele Ferdinand. Скорее всего их разместят у причалов №22 и №23.
Корабли примут участие в крупнейших межнациональных учениях Sea Breeze 2019, которые начались на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, флот России контролирует ход учений НАТО в Чёрном море и готов отреагировать на любые внештатные ситуации.
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