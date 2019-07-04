Тегеран, , 13:46 — REGNUM

2 июля сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана, базирующиеся в Халдеранском регионе в провинции Западный Азербайджан предотвратили теракт, готовящийся одной из ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По сообщению информационного агентства, террористы пытались нелегально пересечь северную границу Исламской республики, в результате чего силы КСИР открыли огонь. Двое из боевиков были убиты, остальные ранены. По предварительной информации, они собирались организовать крупный теракт в иранской провинции.

Издание сообщает, что у боевиков удалось изъять значительное количество оружия, боеприпасов и средств связи.