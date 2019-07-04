Токио, , 13:45 — REGNUM

Министерство обороны Японии проведет проверки «с нуля» плана развертывания американской системы ПРО «Иджис» в префектурах Акита и Ямагути. Согласно заявлению министра обороны Японии Такэси Ивая, для объективности будет привлечена «третья сторона».

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», ранее министерством был некорректно составлен план, в котором содержался ряд ошибок по выбору местности и в оценках рельефа для размещения ПРО. Ивая принес извинения за неточности и выразил надежду на восстановление доверия со стороны населения префектур. Тем не менее, откуда планируется привлечь независимого специалиста неизвестно.