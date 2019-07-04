Токио, , 13:47 — REGNUM

Правительственные источники заявили, что Япония рассматривает дальнейшее ограничение экспорта в Республику Корея. Это является попыткой оказать давление на Сеул, чтобы ускорить разрешение компенсационного спора по поводу принудительного труда со стороны японцев в военное время.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», правительство Японии потребует от компаний подавать заявки на экспорт товаров в Южную Корею. Большие ограничения ждут материалы и детали, используемые в производстве полупроводников, а также дисплеи для смартфонов и телевизоров.

Сеул считает этот шаг противоречащим духу свободной торговли и пригрозил подать жалобу на Токио во Всемирную торговую организацию.