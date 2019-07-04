4 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Максим Григорьев, , 13:11 — REGNUM

Владимир Жириновский всегда умел любое поражение на выборах обратить в свой успех и успех своей партии. Это позволило ЛДПР закрепиться в верхних эшелонах власти на правах её миноритарного акционера, с парламентским статусом, собственной фракцией, значительной собственностью партии на уровне не хуже серьезной бизнес-корпорации.

ЛДПР на выборах 2019: где дрова в топке паровоза? Krasnoyarsk.ldpr.ru

Условный «политический продукт» ЛДПР высоко востребован — это не только статус федерального или регионального депутата, но и участие в избирательных кампаниях без задачи выиграть. Кандидаты от ЛДПР на протяжении ряда последних лет часто успешно выполняли роль «спойлеров» на губернаторских выборах к основному кандидату. Эту технологию особенно любили те главы регионов, что предпочитали стратегию управляемых выборов.

В ходе подготовки к кампании происходил несложный политико-экономический обмен: ЛДПР обеспечивала участие в выборах своего выдвиженца в качестве технического заведомо слабого соперника. Своим присутствием, он, собирая несколько процентов голосов, как бы подтверждал конкурентность выборов. В обмен удовлетворялись некоторые лоббируемые ЛДПР и ее лидером интересы конкретных хозяйствующих субъектов в регионе их проведения. В предвыборную кампанию ЛДПР организационными ресурсами при всем этом практически не вкладывалась: часто подписи за кандидата от ЛДПР собирались ресурсами местной администрации, местные СМИ обеспечивали доступ в эфир, а предвыборному штабу оставалось лишь разместить на рекламных носителях типовой плакат с буквами ЛДПР.

Между тем в кулуарах политической сцены, где разворачивалось последние пару-тройку лет действо губернаторских выборов, за последние несколько лет было как минимум три довольно тревожных для ЛДПР сигнала. Первый прозвенел со сменой команды во внутриполитическом блоке Кремля в 2016—2017 годах. Новые кадры, зашедшие на управление выборными проектами, как выяснилось, не поощряют подобных виртуальных кандидатов в электоральном процессе, хотя на первых порах и не мешали губернаторам самим (на свой страх и риск) договариваться с ЛДПР об удобных им соперниках.

Вторым сигналом стала кардинальная смена губернаторского корпуса в 2017—2019 гг. Среди лишившихся руководящих кресел немалую долю составляли как раз заказчики «политического продукта» ЛДПР, которые фактически пытались внедрить имитационные модели выборной конкуренции. Сумевшие в облегченном выборном режиме зайти в 2012—2016 гг. на губернаторское кресло, но не справившиеся с управлением регионом, они уступили место более сильным и эффективным, в имитациях не нуждающимся.

Третий сигнал ЛДПР дала уже сама себе, в одностороннем порядке, нарушив правила игры и жестко обыграв своих заказчиков в Хабаровском крае и Владимирской области, где первоначально технические кандидаты по итогам второго тура одержали победу на выборах. Партия неожиданно «потерпела победу» в двух регионах. Потерпела, потому что впечатляющий, но всё же тактический успех на выборах 2018 года обернулся стратегическим риском потери политического рынка, на котором партия долгие годы успешно предлагала свой «политический продукт». Потому что имитационная политика с участием ЛДПР уже не стала поощряться.

Не секрет, что в большой политике, как и в большом спорте, время от времени имеет место практика договорных матчей. И подчас бывает, что обещавший проиграть игру и расслабивший этим противника, может вероломно обыграть его во втором тайме и встать на пьедестал с призовым кубком. Но с этого момента любая последующая игра между ними уже идет жестко и, что важно, по правилам. А для всех других за командой и ее тренером закрепляется репутация тех, кто не держит своего слова.

В случае с ЛДПР ситуация проста еще и тем, что в суперлиге губернаторских выборов не действуют льготы в виде освобождения от сбора подписей, и парламентской партии отборочные на игру в виде муниципального фильтра приходится проходить наравне с новичками. У тех нет ни думской фракции, ни лидера-харизматика, зато отсутствуют непомерные амбиции и аппетиты. Они готовы участвовать в выборах, чтобы в них проиграть, что дает им в актив первичный опыт, медийную раскрутку и заодно подтверждение своего статуса перед Минюстом. Перспектива быть публично побитым на предвыборном ринге политическим тяжеловесом их не отнюдь не страшит. Да и самим тяжеловесам не претит поднять новичков до себя, дав им фору, пропустив в финал и преподав им мастер-класс реальной политики.

Иное дело ЛДПР, где лидер партии, регулярно отмечавшийся практически на всех президентских выборах, начиная с 1993 года, и занимавший не призовые, но вполне приличные места. Фактически ЛДПР создала по подобию своего лидера целый «политический продукт» для регионов со спарринг-партнерами на выборах. Партнеров отныне невостребованных, отчасти ввиду дефицита спроса и выбытия заказчиков, отчасти ввиду наличия на политическом рынке огромного числа демпингующих новичков. ЛДПР идти на выборы не мешают, но с ними не торгуются.

Выдвиженцы либерал-демократов всё чаще дезориентированы и никак не поймут, реальна ли предстоящая схватка и чего от них ждут: то ли биться насмерть, то ли ложиться на ковер. Например, в Санкт-Петербурге партийному кандидату в качестве альтернативы быть побитым на выборах предложили реальную работу уже сегодня. И пока лидер партии называет сбежавшего капитана Капитоном, эпизод грозит стать тенденцией.

Вероятно, победы ЛДПР на губернаторских выборах в Хабаровском крае и Владимирской области надолго, если не навсегда, прекратили серийный проект ЛДПР по участию в региональных выборах без реальных шансов и стремления к победе. И хотя ЛДПР выдвинула своих кандидатов в большинстве регионов, кое-какие потери понесли и на старте. Так, в Оренбургской области кандидат в лице ЛДПР на этот раз не востребован, не выдвинут кандидат и в Забайкалье.

Но проблема для ЛДПР не только в этом. Выборы проходят на пике подъема реальной, а не накрученной активности участников. ЛДПР на этих выборах в большинстве случаев делит оппозиционный электорат с КПРФ, эсерами, даже яблочниками и парнасовцами. И конечно, с кандидатами от малоизвестных новых партий, а в ряде регионов — и с довольно известными самовыдвиженцами. В этих условиях шансы собрать своими силами подписи муниципальных депутатов у ЛДПР во многих регионах практически отсутствуют. И команде кандидата от партии власти даже не требуется совать палки в колеса предвыборной машины ЛДПР: достаточно просто перестать их вращать за нее. А своих собственных муниципальных кандидатов у ЛДПР, даже по сравнению с КПРФ, не так много. Условно говоря, дров в топке паровоза для высокой скорости может и не хватить.