Токио, , 13:46 — REGNUM

3 июля премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что не рассматривает возможность дальнейшего увеличения потребительского налога. Тем не менее, в октябре налог будет повышен с 8% до 10%, как и планировалось ранее.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», премьер-министр отметил, что 10% будет достаточно, и страна не будет нуждаться в увеличении налога как минимум 10 лет. Также глава правящей ЛДПЯ (Либерально-демократической партии Японии) напомнил, что растущие расходы на социальное обеспечение требуют больших бюджетных поступлений.

Оппозиционные партии выступали против увеличения потребительского налога до 10%.