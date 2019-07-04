Иерусалим, , 13:44 — REGNUM

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) предотвратила серию попыток создания военным крылом движения ХАМАС террористической ячейки на Западном берегу реки Иордан. Как сообщило израильское информационное агентство Israel HaYom, в ходе спецоперации сотрудниками ШАБАК был задержан подрывник военного крыла ХАМАСа. Данная информация была разрешена к публикации 3 июля.

Известно, что задержанный около года проходил инструктаж от руководства военного крыла ХАМАСа по созданию диверсионных лаборатории на Западном берегу для производства взрывных устройств, используемых в террористических актах в Израиле. Подрывник въехал в Израиль по разрешению на прохождение лечения.

По словам одного из сотрудников ШАБАК подобные инциденты не редки являются лишь частью постоянных попыток руководства ХАМАС организовать массовые террористические атаки в Иудеи и Самарии. «Эта систематическая и широкомасштабная операция, которую военное крыло ведет против Иудеи и Самарии, свидетельствует о стратегии, которую руководство ХАМАС продолжает проводить с целью дестабилизации всего региона», — заявил представитель Службы общей безопасности.