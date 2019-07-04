Иерусалим, , 13:43 — REGNUM

3 июля в дивизии «Газа» на юге Израиля состоялось заседание военно-политического кабинета, созванного премьером Биньямином Нетаньяху. После заседания премьер Израиля провел встречу с главами советов Отеф-Аза, на которую не пришел почти никто из приглашенных представителей местных властей. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

По окончании мероприятий премьер Нетаньяху прокомментировал нынешнюю стратегию правительства по вопросу урегулировании ситуации на границе с сектором Газа. «Мы проводим ясную политику. С одной стороны, мы заинтересованы в установлении мира, с другой стороны, мы готовимся к масштабной военной операции в случае необходимости. Я уже дал армии соответствующие указания», — заявил глава правительства Израиля.

Напомним, что эскалация конфликта на границе Израиля и сектора Газа продолжается с апреля 2018 года.