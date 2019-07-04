Иерусалим, , 13:47 — REGNUM

3 июля спикер Кнессета Юлий Эдельштейн объявил о провале инициативы по отмене досрочных выборов в Израиле. Как сообщило израильское информационное агентство Maariv, предложение председателя Кнессета не получило должной поддержки со стороны парламентских партий.

О провале идеи политик объявил на своей официальной странице в социальной сети Twitter: «В последние дни я стремился помочь вам, гражданам Израиля, отменить эти ненужные выборы и сэкономить вам миллиарды, но, к сожалению, не все партии поддержали эту идею, поэтому мы не можем отменить выборы».

На заявление Эдельштейна ответил лидер левоцентристского блока «Кахоль Лаван» Яир Лапид, предложивший создать «правительство единства» без действующего премьера страны Биньямина Нетаньяху. По мнению Лапида, Израиль сможет сэкономить миллиарды только отказавшись «идти уступки шантажистов». Под уступками оппозиционный политик подразумевал материальные выплаты Израиля руководству движения ХАМАС в обмен на затишье на южных границах страны.