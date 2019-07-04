Москва, , 12:52 — REGNUM

Не всегда намеченные планы по развитию России выполняются так быстро, как хотелось бы в идеале. Об этом в интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию и Ватикан заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это — общая проблема для всех стран, — пояснил глава государства. — И это понятно: слишком масштабные за­дачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе пе­ред Россией».

Российский лидер пояснил, что важное значение для исполнения планов имеют экономические реалии, с которыми сталкивается Россия: колебания цен на нефть, газ и металлы.

«Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что при всём при этом Россия проводит «очень взвешенную, реалистичную политику»: обеспечивается макроэкономическая стабильность, не допускается рост безработицы.

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«Больше того — смогли сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей», — сказал президент РФ.

Путин выразил уверенность, что «опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан, мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 июля, президент России Владимир Путин находится с визитом в Италии. Глава государства встретится с итальянскими политиками и папой римским Франциском. В частности, запланированы переговоры главы России с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.