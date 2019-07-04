Москва, , 12:46 — REGNUM

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила «безрассудство некоторых людей, которые под воздействием непроходящей эйфории или желания подзаработать копеечку собрались под зданием Конституционного суда Украины с акцией в поддержку закона о люстрации».

Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение закона «Об очищении власти», который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича. Некоторые депутаты Верховной рады обратились в суд с требованием проверки конституционности закона еще в 2014 году.

«Надеюсь, сегодня у суда хватит смелости и твердости в своих решениях, и так называемый закон о люстрации будет признан неконституционным законом», — написала Поклонская в Facebook.

«Когда под люстрацию «подтянули» грамотных и верных долгу сотрудников, а воров и продажных лицемеров назначили на руководящие должности — это и был очередной шаг «революции гидности», в которой уже давно нужно поставить жирную точку и отправить в историю с памяткой, как не стоит поступать», — указала парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту.

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