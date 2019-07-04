Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM

Участники проектов платформы «Россия — страна возможностей» стали победителями национального суперфинала Global Management Challenge

В Екатеринбурге завершился очередной Национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Участники флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» и Кубка «Управляй!» — представили свои команды в финале и завоевали первое место в национальном суперфинале чемпионата Global Management Challenge.

В финальных соревнованиях прияли участие 116 государственных служащих, профессиональных управленцев и студентов из более чем 26 регионов России, в том числе полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» (7 команд) и участники Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» (9 команд). Оба проекта входят в платформу «Россия — страна возможностей». По итогам первого дня соревнований в профессиональной и студенческой лигах в суперфинал из более чем 30 вышло 16 команд.

«Global Management Challenge — крупнейший в мире чемпионат по стратегии и управлению бизнесом. Сегодня на национальном этапе определилась команда, которая будет защищать честь страны в мировом финале чемпионата, соревнуясь с профессионалами из более чем 20 стран. Особенно приятно отметить, что в составе команды мировых суперфиналистов «Отцы и дети» участники конкурсов «Лидеры России» и «Управляй!», организованных платформой «Россия — страна возможностей». Наша ключевая задача не только поиск талантов, но и не менее важно постконкурсное развитие этих талантливых людей. GMC — отличная возможность и для обучения, и для обмена опытом между студентами и уже опытными управленцами. Желаю победы нашим чемпионам в мировом соревновании!» — отметила помощник министра экономического развития РФ, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», куратор направления по развитию победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» Татьяна Дьяконова.

Национальный финал в Свердловской области поддерживается Правительством области и Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

«В нашей стране в целом и в Свердловской области в частности огромное внимание уделяется продвижению молодых кадров. Наша задача поддерживать их, сопровождать и дать возможность каждому реализовать свои потенциальные возможности. Мы видим, как меняется мир, насколько быстро сегодня развиваются технологии, и одним из требований времени является умение работать в команде, а им обладает не каждый. Чемпионат дает возможность развития этих навыков, учит выстраивать корпоративную культуру, выстраивать свои командные принципы в реализации тех или иных проектов», — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Важно отметить, что лучшей в студенческой лиге также стала команда, в которую вошли представители пяти регионов страны, победители проекта платформы «Россия — страна возможностей» — Молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» В качестве приза ребята из Саратовской и Тюменской областей, Хабаровского края, Санкт-Петербурга и Москвы будут участвовать в мировом финале в качестве наблюдателей, набираясь опыта в общении с другими командами.

«13 сезон чемпионата в России показал, что уровень подготовки наших команд в среднем существенно превышает профессиональный уровень аналогичных команд в других странах. Отрадно, что в чемпионате принимают участие представители проектов платформы «Россия — страна возможностей». В прошлом году, когда платформа только появилась, успешные участники ее проектов занимали первые места и этот сезон не стал исключением. Они стабильно показывают высокий результат в том числе в соревнованиях GMC, — считает руководитель чемпионата Global Management Challenge, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко, — Каждый год задания на симуляторе обновляются, в них закладывается статистика использования проекта во многих странах, в том числе ключевые вызовы в сфере менеджмента. Это, безусловно, хороший учебный опыт для молодых управленцев».

Чемпионат — это соревнования, которые проводятся с помощью специальной образовательной программы, основанной на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе. Она позволяет развить практические навыки ведения бизнеса и принятия решений. Ежегодно около 6000 молодых профессионалов и студентов из регионов России соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний.

За 13 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие около 70 000 человек.