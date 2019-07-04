Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM

Экс-руководитель екатеринбургского МУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев ушёл по воле администрации Екатеринбурга. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Решение о смене директора принимает собственник предприятия — администрация Екатеринбурга», — подчеркнул чиновник.

По мнению Смирнова, Вихарев смог выполнить задачи, которые были поставлены перед ним в ходе первого этапа так называемой «экологической реформы».

«А дальше наступил следующий этап, когда собственник посчитал более эффективным или необходимым, чтобы пришла следующий руководитель, которая и входила в команду Вихарева. Она продолжает работу в рамках тех посылов и решений, которые принимались предыдущим руководством», — сказал министр.

Уход Вихарева никак не связан с оценкой «мусорных дел» в регионе федеральной властью, подчеркнул чиновник.

Напомним, экс-глава «Спецавтобазы», депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев был назначен руководителем МУПа в декабре 2019 года. Не проработав на этом месте и семи месяцев, Вихарев ушёл с поста. Сейчас обязанности директора исполняет Наталья Зубова.

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