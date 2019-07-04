Москва, , 12:29 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин считает важными и востребованными проекты личностного роста, реализуемые в России в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства.

По словам Путина, для того, чтобы Россия достигла амбициозных целей, которые ставит перед собой, необходимы изменения не только в экономике и других сферах, но и в самих людях.

«Надо каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется. Технологии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаём условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодёжи», — заявил президент.

В качестве примера таких программ по созданию условий для самореализации граждан Путин назвал проект «Россия — страна возможностей», который был запущен по его инициативе в 2017 году.

«Среди многих востребованных программ в этой сфере считаю очень важным проект «Россия — страна возможностей», направленный на профессиональный, личностный рост молодёжи, людей разных поколений. На то, чтобы дать им возможность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах», — сказал Владимир Путин.

Глава государства выразил уверенность, что «опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан» Россия обязательно достигнет целей, которые ставит перед собой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин высоко оценил эффективность проектов «Россия — страна возможностей», назвав их «не имеющими себе равных». «Проходящие конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодежи, людей разных возрастов, участников не только из России, но и из других стран. Подобный кадровый проект по масштабу не имеет себе равных — только в 2017—2018 годах он охватил свыше 1 миллиона 600 тысяч человек», — сказал он.

Путин также пообещал развивать «эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых, талантливых людей будут приходить в бизнес и науку, в госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать проблемы развития».

Напомним, в 2018 году по указу Владимира Путина была учреждена АНО «Россия — страна возможностей», которая стала оператором проектов одноимённой платформы. В настоящее время в неё входят 19 проектов: всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат CASE-IN.