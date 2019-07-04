Киев, , 12:19 — REGNUM

«На Украине не начался, а продолжается пророссийский реванш, который гарантировал пятый президент Петр Порошенко». Об этом 4 июля заявила в кулуарах парламента вице-спикер Верховной рады, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид, комментируя призыв Порошенко к гражданам устроить протест против возможной отмены Конституционным судом закона о люстрации.

«С восторгом читаю сообщение президента Порошенко о том, как он возмущен возможной отменой люстрационного закона. Он совсем забыл, кто-то ему укоротил память, ведь именно он был апологетом отмены этого закона и других решений, например, решения обязать общественных активистов подавать свои декларации… Сегодня не начало реванша, сегодня продолжение реванша, который, к сожалению, был начат безнаказанностью, которую гарантировал Петр Порошенко всем прихвостням России», — рассказала Сыроид.

Она упрекнула Порошенко за то, что при нём правоохранительные органы не наказали бывшего вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева, депутата от фракции Оппозиционный блок Вадима Новинского и главу политсовета партии «Оппозицинная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Если бы были наказаны Медведчук, Клюев, Новинский и другие, то сегодня никто бы не пересматривал закон о люстрации… У нас не работала Служба безопасности, потому что президент был и главой СБУ, и министром обороны, и министром иностранных дел. Наибольший запрос нужно адресовать Петру Порошенко: «Почему эти люди не наказаны?». Это его ответственность за то, что Медведчук будет сидеть в следующем парламенте. Это его персональная ответственность», — добавила Сыроид.

Как сообщалось, пятый президент Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста 4 июля против возможной отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда.

«Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет! Украина победит!», — отметил Порошенко. Он считает, что «в руках судей Конституционного суда — возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше».

Напомним, накануне Конституционный суд проинформировал, что продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «Об очищении власти» (или закон о люстрации).

Очередноезаседание должно было начаться в 10:00 4 июля на закрытой части пленарного заседания. Закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года. В 2015 году 47 депутатов Верховной рады обратились в Конституционный суд с просьбой проверить закон на соответствие Конституции. По состоянию на апрель на Украине люстрировали более 900 чиновников.