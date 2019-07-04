Киев, 4 июля 2019, 12:19 — REGNUM
«На Украине не начался, а продолжается пророссийский реванш, который гарантировал пятый президент Петр Порошенко». Об этом 4 июля заявила в кулуарах парламента вице-спикер Верховной рады, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид, комментируя призыв Порошенко к гражданам устроить протест против возможной отмены Конституционным судом закона о люстрации.
Она упрекнула Порошенко за то, что при нём правоохранительные органы не наказали бывшего вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева, депутата от фракции Оппозиционный блок Вадима Новинского и главу политсовета партии «Оппозицинная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Как сообщалось, пятый президент Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста 4 июля против возможной отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда.
Напомним, накануне Конституционный суд проинформировал, что продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «Об очищении власти» (или закон о люстрации).
Очередноезаседание должно было начаться в 10:00 4 июля на закрытой части пленарного заседания. Закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года. В 2015 году 47 депутатов Верховной рады обратились в Конституционный суд с просьбой проверить закон на соответствие Конституции. По состоянию на апрель на Украине люстрировали более 900 чиновников.