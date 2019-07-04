Калуга, , 12:18 — REGNUM

Президент России Владимир Путин направил телеграмму в адрес губернатора Калужской области Анатолия Артамонова с поздравлением всем жителям региона с 75-летием его образования.

Президент РФ поздравил калужан с 75-летием образования региона Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, в поздравлении главы государства, в частности, говорится: «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с замечательным юбилеем — 75-летием образования Калужской области. Во все времена жители Калужского края славились трудолюбием и деловитостью, отвагой и мужеством, широтой души и гостеприимством. Они искренне любили родную землю, радели о её благополучии, защищали от врага. Важно, что вы бережно храните память о своих знаменитых земляках, их ратных подвигах, выдающихся научных открытиях, творческих свершениях. Стремитесь содействовать решению ключевых задач развития региона и всей России. Во многом благодаря такой созидательной, самоотверженной работе — Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития. Вместе с созданием современных индустриальных парков, открытием новых заводов и производств — здесь уделяется неустанное внимание вопросам экологии и природоохранной тематики, сохранению богатейшего исторического, культурного, духовного наследия края. Желаю вам осуществления намеченных планов и всего самого доброго».

Калужан с юбилеем также поздравил губернатор области Анатолий Артамонов: «Поздравляю вас с 75-летием образования Калужской области и Днем официальных символов Калужской области. На карте страны наш регион в существующих сегодня границах появился в 1944 году. Герб, гимн и флаг были утверждены позже, но стали неотъемлемой частью истории и культуры области. В этот день мы вспоминаем славную историю, традиции и культуру Калужского края, имена земляков, вписавших немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись страны. Юбилей области — праздник для всех её жителей, которые своим каждодневным трудом вносят существенный вклад в её всестороннее развитие. Присущие калужанам энергичность и трудолюбие, стремление к творческому созиданию всецело способствуют решению ключевых задач по укреплению промышленного и сельскохозяйственного потенциала, развитию социальной сферы. На Калужской земле рождаются и реализуются яркие, имеющие большую общественную значимость инициативы, многие из которых успешно транслируются в другие регионы. В области действуют мощные отраслевые кластеры, развивается дорожная инфраструктура, строятся комфортное жилье и социальные объекты, развивается наука и образование, культура и спорт, туризм. Все грани жизни нашего региона вызывают глубокое уважение к тому, что было сделано поколениями его жителей, позволяя нам с уверенностью смотреть в будущее. Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Калужской области».

Напомним, 5 июля — День образования Калужской области и День официальных символов Калужской области