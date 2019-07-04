Сухум, , 12:13 — REGNUM

Международные Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходили 2−3 июля. В дискуссиях приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, сообщает ИА «Апсныпресс».

В состав делегации из Абхазии, возглавляемой министром иностранных дел Дауром Кове, вошли заместитель председателя службы государственной безопасности Абхазии Владимир Арлан, а также сотрудники МИД Абхазии, участники Женевских дискуссий Лаша Авидзба, Артур Гагулия, Алиас Асабуа, Джамал Бганба и Мадина Шамба.

В ходе 48-го раунда Женевских дискуссий участники переговоров продолжили обсуждение вопроса о принятии совместного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Но в очередной раз стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста устного заявления. В результате было принято решение продолжить работу над текстом заявления на следующем раунде дискуссий.

Проведение 49-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 8−9 октября 2019 года.