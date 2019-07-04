Красногорск, , 12:13 — REGNUM

На ее площадку переводится Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»

Российским журналистам представили новое место проведения форума «Территория смыслов» — Мастерскую управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» пройдет с 5 июля по 20 августа 2019 года на новой площадке АНО «Россия — страна возможностей» — Мастерской управления «Сенеж».

Организатор форума «Территория смыслов» — Федеральное агентство по делам молодежи.

В пятый раз форум собирает активную и талантливую молодежь из всех регионов России, предлагая инновационные программы личностного развития, общение с топовыми отраслевыми экспертами, федеральными министрами и успешными политиками. За сезон 2019 года форум объединит около 6000 участников на шести тематических сменах.

Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме.

На первой смене «Россия — страна возможностей» встретятся около 1000 увлеченных и активных молодых людей — участники #ТСнавсегда разных лет и представители одноименной платформы «Россия — страна возможностей», СМИ и блогеры.

С новой площадкой — Мастерской управления «Сенеж» — представителей СМИ познакомили общественный советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, программный директор ВМОФ «Территория смыслов» Матвей Навдаев и ректор Мастерской управления «Сенеж» Алексей Каспржак.

Журналисты смогли оценить обновленную инфраструктуру, обеспечивающую комфортные условия проживания участникам «Территории смыслов». Они посетили «городок», который включает 14 домиков, рассчитанных на проживание 1150 человек единовременно; конференц-шатёр (на 1400 мест); 4 малых шатра-лектория (на 250 мест каждый); и 3 шатра-штаба. Общая площадь построек составляет 2500 кв. м., они располагаются на площади в10 га.

«Если сказать коротко, то «Территория смыслов» — это ознакомление, понимание и анализ чужого опыта для создания своего», — охарактеризовал главную задачу форума «Территория смыслов» Матвей Навдаев.

Ректор Мастерской управления «Сенеж» Алексей Каспржак в беседе с журналистами отметил, что новый образовательный проект — результат «совместной деятельности «Территории смыслов» и Мастерской управления, единое пространство, которое они образуют, создает все условия для максимальной реализации молодых людей. Потому что пространство объединит всех — и чиновника, и школьника, и предпринимателя, и художника, и студента».

По его словам, деятельность Мастерской будет организована вне формальных образовательных рамок и фиксирования постоянного педагогического коллектива. Это позволит преодолеть ограничения существующих образовательных институтов и расширить возможности проектирования Мастерской, а на её опыте реализовывать визионерские подходы в отношении системы образования в целом.

В тот же день представители СМИ получили возможность принять участие в одной из креативных сессий Мастерской — в создании проекта для медийного сообщества в рамках платформы «Россия — страна возможностей». На примере данного формата журналисты «на деле» познакомились с образовательными инструментами, которые используются в программах Мастерской управления.

В этом году на форуме «Территория смыслов» участников ждут шесть тематических смен:

Первая смена 5 — 11 июля «Россия — страна возможностей»

Вторая смена 13 — 19 июля «Экосреда — Образование»

Третья смена 21 — 27 июля «Экосреда — Волонтеры»

Четвертая смена 29 июля — 4 августа «Экосреда — Политика»

Пятая смена 6 — 12 августа «Экосреда — ИТ»

Шестая смена 14 — 20 августа «Экосреда — Экология»

Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников будет формироваться по принципу междисциплинарности — в рамках одной смены участники познакомятся и поработают с ребятами смежных профессиональных направленностей.

В этом году команды продолжат работать в уже знакомом формате тренд-сессии. Это авторская программа личностного развития, основанная на формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решения отраслевых задач.