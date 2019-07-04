Киев, , 12:09 — REGNUM

«Президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут предложить новый план решения конфликта на Донбассе, если они считают невозможным выполнение минских соглашений». Об этом 3 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский политолог Вадим Карасев.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

По его словам, Киев уже сделал «наброски для нового сериала» по Донбассу.

«Есть минские соглашения, это тоже план, назовем его планом Путина. Если можете эмоционально реагировать, реагируйте в рамках этого плана. Тогда вы должны принять этот план. Либо положите свой план. Скажите: «Нас минские соглашения не устраивают. Мы предлагаем свой план решения конфликта на Донбассе». Этого плана нет, есть эпизоды, наброски для нового сериала», — сказал Карасев.

Он призвал президента создать группу экспертов для выработки новой стратегии в отношении Кремля.

«Пусть это будет план-проспект, но это будет какая-то рамочная концепция твоей внешней политики. И тогда ты едешь в Канаду, где ты не озвучиваешь: «Россия — агрессор, давайте санкции». Это уже вызывает смех, особенно там. Ну какие санкции? Уже отказываются. Нужно придумать новую формулу, если МИД с этим не справляется, возьми новую группу. Пусть мозги разрабатывают новый план. Понятно, сейчас вы не можете поменять министра иностранных дел, который бы поменял приоритеты дипломатической службы. Но нужно, чтобы твоя группа советников работала, дай им задание», — призвал Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Канаду. Как сообщила пресс-служба президента, глава украинского государства встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

На совместном брифинге с Трюдо президент Зеленский выразил уверенность, что политико-дипломатический путь может принести мир на Донбасс.

«Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных», — сказал Зеленский.

При этом он назвал санкции в отношении Кремля действенным инструментом для прекращения войны на Украине.

«Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, простите, мы потеряли территории и теряем людей», — напомнил Зеленский.