Нальчик, , 12:08 — REGNUM

Парламент Кабардино-Балкарии решил проводить выборы главы республики не в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Датой выборов назначено 3 октября. Такое решение было принято в ходе заседания законодательного органа 4 июля, пишет «Интерфакс».

По данным издания, его причиной явилось то обстоятельство, что в единый день голосования в Кабардино-Балкарии будут выбирать депутатов парламента. Совместить оба процесса невозможно, так как нового главу республики должны избирать парламентарии из кандидатур, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в настоящее время руководит регионом Казбек Коков. В сентябре 2018 года его назначил временно исполняющим обязанности главы КБР президент РФ.

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