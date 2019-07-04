Джакарта, , 12:10 — REGNUM

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла принял в своей резиденции в Джакарте 4 июля избранного вице-президента страны Маураф Амина, который вступит в должность в октябре 2019 года, сообщает Antaranews.

Юсуф Калла предоставил избранному вице-президенту несколько книг и журналов, одна из которых была связана с экономическими проблемами, с которыми сталкивается нынешнее правительство страны.

По словам Юсуф Каллы, одна из задач, с которой столкнется вице-президент, — это решение экономических и социальных проблем.

«Экономические проблемы не всегда возникают внутри страны, но также могут быть вызваны глобальной экономической обстановкой. Не только у нас, но и у региона есть экономические проблемы и мы должны решать их вместе», — подчеркнул вице-президент Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий вице-президент Индонезии Юсуф Калла пригласил избранного вице-президента Маруф Амина в свою резиденцию в Джакарте, чтобы обсудить предстоящие задачи.

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