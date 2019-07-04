Санто-Доминго, , 12:01 — REGNUM

Американские средства массовой информации опубликовали ряд сообщений о дюжине «загадочных смертей» граждан США в Доминиканской Республике. Правительство последней называет эти публикации медийной кампанией, направленной на снижение потока туристов в страну, пишет испанская газета ABC.

3 июля министр иностранных дел Доминиканской Республики Мигель Варгас Мальдонадо созвал дипломатический и консульский корпус, аккредитованный в стране, чтобы дать отпор этой «негативной кампании в средствах массовой информации против Доминиканской Республики в области туризма и безопасности». В ведомстве прошло заседание с участием министров обороны, туризма и здравоохранения и генерального прокурора. На встрече были озвучены меры против кампании, цель которой, как заявил глава МИД, принести экономический и политический ущерб стране.

Министр туризма Франсиско Хавьер Гарсия назвал ложью сообщения о том, что 74% туристов отменили бронь в доминиканских отелях. По данным властей страны, вскрытия тел умерших туристов из США указывают на естественные причины смерти. Власти Доминиканской Республики сотрудничают с Федеральным бюро расследований США, чтобы объяснить гибель каждого американца на территории страны.