Анкара, , 12:15 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике издание The Washington Post за публикацию статьи одного из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 4 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Мевлют Чавушоглу U.S. Department of State

Статья, по мнению главы турецкого внешнеполитического ведомства, не может быть названа выражением свободы слова и печати, так как является «террористической пропагандой».

Причиной такого высказывания со стороны Чавушоглу является тот факт, что РПК считается террористической организацией не только в Турции, но и в Соединенных Штатах.

Напомним, Рабочая партия Курдистана на протяжении многих десятилетий ведет борьбу с турецким правительством за право создания собственной автономии в рамках государства.

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