Сухум, , 11:52 — REGNUM

Продолжается регистрация Центризбиркомом инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в Президенты Абхазии. 3 июля Центральной избирательной комиссией Абхазии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в Президенты Олега Нуриевича Аршба. Об этом сообщает ИА «Апсныпресс».

Ранее зарегистрировались партии «Акзаара» и «Единая Абхазия», «Амцахара», а также инициативные группы по выдвижению Алмаса Джапуа, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Астамура Тарба, Шамиля Адзынба и Артура Анкваб. Регистрация инициативных групп и партий продолжится до 15 июля.

Выборы Президента Абхазии пройдут 25 августа.