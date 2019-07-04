Киев, , 11:48 — REGNUM

В Верховной раде Украины сегодня, 4 июля, может быть зафиксирован новый «антирекорд» — к моменту начала заседаний в зале находилось всего несколько десятков депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Впрочем, пленарное заседание все равно было официально открыто 226 голосами, регистрация прошла с помощью карточек отсутствующих парламентариев.

Как и все последние дни, Рада продолжает рассматривать поправки к Избирательному кодексу, которых ко второму чтению подали более 4,5 тыс. До сегодняшнего дня парламент Украины уже справился с 2,7 тыс. поправок к документу.

Руководство парламента никак не комментирует столь низкую посещаемость заседаний.

СМИ уточняют, что такая удручающая картина традиционна для последних дней — так, по информации УНИАН, в начале вечернего заседания Верховной Рады 2 июля в сессионном зале находилось 45 народных депутатов, хотя формально был зарегистрирован 281.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий спрогнозировал, что Рада к 11 июля закончит рассматривать поправки к Избирательному кодексу и сумеет найти голоса, чтобы принять во втором чтении проект документа.

ИА REGNUMнапоминает, что уже 21 июля на Украине должны состояться внеочередные парламентские выборы.