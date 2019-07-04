Токио, , 11:43 — REGNUM

Сегодня, 4 июля, в Японии официально стартовала избирательная компания по выборам в верхнюю палату парламента, которые намечены на 21 июля 2019 года. Об этом сообщает Kyodo News.

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Ожидается, что за 124 места будут бороться более 360 кандидатов, причём 74 из них будут избраны по одномандатным избирательным округам, а 50 — по пропорциональной системе.

Правящая Либерально-демократическая партия, возглавляемая премьер-министром страны Синдзо Абэ, надеется получить большинство в верхней палате парламента вместе с партнёром по коалиции партией «Комейто».

С 70 неоспоримыми местами коалиция должна выиграть по крайней мере 53, что меньше, чем 69 мест, которые правящие партии выиграли на предыдущих выборах в верхнюю палату в 2016 году.

Уточняется, что выборы проводятся, у половины нынешних членов верхней палаты 28 июля истекает шестилетний срок полномочий. В связи с избирательной реформой, проведённой в июле 2018 года, количество мест в верхней палате увеличится на шесть (по три места в два этапа) — с 242 до до 245 и 248 соответственно.

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