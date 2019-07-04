Гданьск, Польша, , 11:42 — REGNUM

В польском Гданьске состоялось заседание Сенатской комиссии США по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе. Впервые в истории заседание этой комиссии прошло за пределами США.

Как сообщает «Польское радио», темой заседания была безопасность региона Балтийского моря.

Присутствовавший на заседании заместитель министра обороны Польши генерал Кшиштоф Круль заявил, что присутствие американских сенаторов в Гданьске является большой честью для Польши.

«Американские конгрессмены ознакомились со спецификой этого региона НАТО, а также деятельностью, проводимой здесь армией США. Мы также представили польское видение активности американской армии в качестве гаранта безопасности в регионе», — сказал он.

На заседании обсуждалась «российская угроза» безопасности Прибалтики, и гарантии безопасности, которые могут предоставить странам региона США.