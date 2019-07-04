Анкара, , 11:45 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что отказ США от поставки в страну истребителей F-35 будет расцениваться как грабеж, об этом 4 июля сообщает Al Arabia.

Вашингтон угрожает Анкаре отказать в поставке указанных истребителей, за которые уже были заплачены деньги, если Турция закупит у России системы ПВО С-400.

«Если ваш клиент четко платит по своим счетам, на каком основании вы будете ему отказывать в товаре? Это будет самым настоящим грабежом. Мы заключили соглашение о покупке 116 самолетов F-35, пока передано лишь четыре изделия», — отметил глава Турции во время своего визита в Китай.

Напомним, Турция и США являются союзниками в рамках НАТО, если Вашингтон применит санкции в отношении Анкары — это станет крупнейшим скандалом в истории их взаимоотношений.

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