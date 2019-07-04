Киев, , 11:32 — REGNUM

Внешняя политика на Украине есть, только это не политика защиты национальных интересов, а политика узкой корпорации русофобов и прозападных паразитов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 июля, комментируя высказывания Павла Климкина.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины в интервью изданию Liga заявил, что у Украины нет внешней политики. Он также отметил, что «во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс», а сегодня никакого порядка нет — ни хорошего, ни плохого».

«Внешнюю политику определяют не министры иностранных дел, а лидеры государств. Министры могут делать её лучше или хуже в зависимости от своего видения и способностей, но в принципиальном плане они мало что могут изменить. Такое положение, однако, существует в независимых государствах. В зависимых, к которым сегодня относится Украина, дело обстоит иначе.

Кто заказчики внешней политики Украины, мы знаем. Имеющийся заказ — демонстрировать «стремление в Европу», вести антироссийскую линию, подрывать позиции России на пространстве бывшего СССР — исключает «видение» и «структурированный процесс». Отрицательная повестка дня (а демонстрация «стремления в Европу» в украинском случае идёт тоже «от противного», от желания «доказать», что с Россией, условно говоря, «хуже, чем с Западом») не может служить основой для проведения системной внешней политики в интересах большинства населения.

Внешняя политика у Украины сегодня есть — просто это не общенациональная политика, а политика узкой корпорации русофобов и прозападных паразитов. Возможно, Павел Климкин хотел бы, чтобы эта политика была ещё более «упорядочена», но в ней не может быть порядка, поскольку у её заказчиков нет ни единого подхода к развитию своей страны и её отношений с внешним миром, ни элементарного порядка в собственных головах.

Павлу Климкину точно полезно будет побыть в отпуске и хорошенько подумать. А потом — попробовать стать мэром Киева или попытаться улучшить жить конкретных людей в каком-то другом конкретном месте Украины. Такое прямое общение с гражданами поможет ему увидеть химеры современной внешней и внутренней политики Украины и, если он умный человек, отказаться от них», — отметил Михаил Демурин.