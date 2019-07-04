Эр-Рияд, , 11:27 — REGNUM

Министр связи и информации Индонезии Рудиантара отправился в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чтобы подписать меморандум о взаимопонимании в области цифровой экономики, сообщает Antaranews.

«Это сотрудничество поможет Индонезии стать цифровой энергией Азии в следующем году», — говорится в официальном заявлении министра.

Саудовская Аравия, согласно информации министерства связи и информации Индонезии, заинтересована в развитии сотрудничестве в области цифровой экономики, увидев успехи Индонезии в этой области.

Благодаря сотрудничеству между Индонезией и Саудовской Аравии будет происходить обмен информацией, опытом и экспертными знаниями, а также проникновение цифровых продуктов или индонезийских технологий в Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан выразил надежду, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман посетит Индонезию в 2019 году.

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