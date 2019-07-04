Волгоград, , 11:25 — REGNUM

Уполномоченным по правам человека в Волгоградской области на новый срок избран Валерий Ростовщиков, который занимает пост омбудсмена с 2009 года. Решение 4 июля приняли депутаты Волгоградской областной думы, сообщила пресс-службе регионального ЗС.

Постановление о назначении Ростовщикова депутаты приняли по итогам тайного голосования. За кандидатуру Валерия Ростовщикова, предложенную губернатором Андреем Бочаровым и согласованную Уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой, единогласно проголосовали 32 депутата регионального парламента.

Срок полномочий регионального омбудсмена составляет пять лет. Сегодня же Ростовщиков принес присягу.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост омбудсмена претендовал также адвокат Волгоградской областной коллегии адвокатов Альберт Кармазиновский, его кандидатуру выдвинул глава фракции КПРФ в Волгоградской областной думе Алексей Буров.

Валерий Ростовщиков занимает пост волгоградского обмудсмена с 2009 года. В 1999 году был награжден звездой Героя России РФ за мужество и героизм в годы Чеченской войны — он командовал инженерно-саперным батальоном. Работал замглавы администрации Волжского, директором по безопасности и общественным связям Волжского трубного завода.

Читайте ранее в этом сюжете: На пост омбудсмена Волгоградской области выдвинуты два кандидата