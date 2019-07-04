Калач-на-Дону, Волгоградская область, , 11:14 — REGNUM

Полномочия главы волгоградского города Калач-на-Дону Владимира Кришталя прекращены досрочно решением Калачевской городской думы 4 июля. Исполнять обязанности главы города будет заместитель главы Денис Сарычев.

По словам самого Владимира Кришталя, он не возражает против решения депутатов. «Возраст и семейные проблемы», — объяснил Кришталь свой уход в беседе с ИА «Высота 102».

Решению депутатов предшествовала проверка, с которой в город накануне, 3 июля, неожиданно приехал губернатор Андрей Бочаров. Глава региона, в частности, незапланированно заехал на стройплощадку профессионального училища № 13 имени Штепо, и резко раскритиковал темпы ведения работ: объект находится в низкой степени готовности, а занятия начнутся уже через два месяца. Также глава региона лично проверил сигналы, которые поступили от жителей города — о загрязнении реки Гусихи строительным мусором при сносе аварийных зданий: порядная организация строительный мусор вывезла не на полигон, а свалила в реку.

«Этого не должно быть. Жители высказывают абсолютно справедливые нарекания в отношении местных властей», — заявил по итогам визита в город Андрей Бочаров.

Отметим, что Владимир Кришталь является одним из мэров-«долгожителей», он руководил Калачем-на-Дону с 1992 года. При этом местные наблюдатели отмечают — скорее всего, эта отставка не последняя.