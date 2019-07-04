Вашингтон, , 11:21 — REGNUM

Американский суд оставил в силе решение прежней инстанции, запретившее выделять средства из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой. Вердикт опубликован на сайте апелляционного суда девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Судья отклонил ходатайство администрации президента США Дональда Трампа, в котором оспаривались вынесенные в мае и июне постановления федерального суда Северного округа штата Калифорния. Из них следовало, что Белый дом не может направить на возведение приграничной стены средства оборонного ведомства, не согласовав это с Конгрессом США.

В федеральный суд с исками ранее обратились несколько правозащитных организаций и власти ряда штатов с губернаторами — демократами. В вердикте апелляционного суда отмечено, что решения о выделении средств должны принимать конгрессмены. Президент США Дональд Трамп намеревался получить около $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство барьера.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Трамп заявил, что решение федерального суда угрожает безопасности на границе и способствует распространению преступности, наркотиков и торговли людьми. Он призвал к срочной подаче апелляции.

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