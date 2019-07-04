Челябинск, , 10:59 — REGNUM

В Челябинске обеспокоены недоверием к конкурсным комиссиям по выбору кандидатов на пост глав муниципалитетов. Вопрос депутату Госдумы Анатолию Литовченко («Единая Россия») был задан в прямом эфире телепередачи «Большая редакция».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Одна из зрительниц спросила депутата, что делать, если у общества нет доверия «к составу ваших конкурсных комиссий по выборам главы». Вопрос был, видимо, больше риторический. Тем не менее депутат дал свой ответ. По его словам, то, что конкурсные комиссии теряют доверие — плохо.

«Это значит будет недоверие к тому главе, которого избрали. Я думаю, что, наверное, ко мне вопрос как к депутату Государственной думы, и я всё-таки считаю, что, наверное, нужно ещё какие-то дополнительные изменения в федеральный закон, чтобы это доверие вернуть, чтобы не было субъективных факторов и при создании комиссий, и при работе в комиссиях», — сказал Анатолий Литовченко.

Он также напомнил, что часть состава комиссий назначает вышестоящий орган власти, в данном случае — губернатор, а ещё часть — местный представительный орган. При этом быть депутатом не обязательно. По его словам, желающие войти в состав таких комиссий могут обращаться в местные представительные органы, а также в общественные организации, которые могли бы ходатайствовать о включении своего представителя в сосав комиссии.

Отметим, Челябинск за последние неполных четыре года пережил уже двоих мэров. Назначенный летом 2015 года по конкурсу Евгений Тефтелев покинул свой пост в ноябре 2018-го. А в феврале конкурсной комиссией для избрания был представлен Владимир Елистратов, который в итоге стал мэром. Но и его звезда уже закатилась. С учётом нахождения в статусе врио мэра город он возглавлял около семи месяцев.

Сейчас обязанности мэра исполняет Наталья Котова. Новый градоначальник может появиться к концу 2019 года.