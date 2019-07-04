Улан-Удэ, , 10:55 — REGNUM

Власти Улан-Удэ представили новый генплан развития города

Скульптурная композиция «Гостеприимная Бурятия» в Улан-Удэ (сс) Аркадий Зарубин

Столицу Бурятии готовят к увеличению численности населения более чем на четверть. 3 июля в Улан-Удэ прошли общественные слушания, на которых горожане обсудили новый генеральный план развития города до 2038 года. Детали слушаний сообщили ИА REGNUMв пресс-службе городской администрации.

«Прежний генеральный план датирован 2008 годом, за минувшее десятилетие многое изменилось, социально-экономические условия, требования Градостроительного кодекса, санитарно-защитные зоны и другие. Он был спроектирован на численность населения в 400 тысяч человек, исходя из этих данных рассчитывалась потребность в детских садах, школах, жилье, поликлиниках, зеленых насаждениях и так далее. По данным официальной статистики на 2019 год, в Улан-Удэ проживает более 430 тысяч человек, а по данным сети городских поликлиник эти цифры намного больше», — отметили в администрации.

В новый генплан включен новый мост через Уду, который начнут строить в этом году, а также два варианта моста через реку Селенгу. Предусмотрен проект берегоукрепления реки Селенги, разработаны новые пассажирские маршруты.

«Данный стратегический документ является основой для градостроительного зонирования территории города. Опираясь именно на него, принимаются правила землепользования и застройки Улан-Удэ, проекты планировки, которые собственно и регулируют строительство в зоне общественной деловой застройки, жилой зоне, территориях с особыми условиями использования и так далее», — сообщают в пресс-службе.

В публичных слушаниях приняли участие около 200 жителей города, а само обсуждение длилось три часа. Как пообещали разработчики проекта, все предложения, которые не противоречат федеральному законодательству, обязательно будут включены в Генеральный план.

Затем измененный Генеральный план будет отправлен на согласование в федеральные министерства и ведомства. До 30 апреля 2020 года документ должен быть принят советом депутатов Улан-Удэ.

Добавим, что Улан-Удэ является одним из наиболее загрязненных городов России. В 2018 году концентрация опасного вещества бензапирена здесь была превышена почти в 40 раз. Виновниками столь сильного загрязнения города с относительно слабой промышленностью названы котельные, автомобили, а также топящийся дровами и углем пригородный частный сектор. Большой вред окружающей среде наносит ТЭЦ-1, расположенная в черте города.

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