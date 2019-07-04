Душанбе, , 10:27 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отказался от своих резиденций в городах Курган-Тюбе (Бохтаре) и Кулябе. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, опубликованном министерством юстиции Таджикистана.

Документом ликвидируются государственные унитарные предприятия «Резиденция президента Таджикистана в городе Курган-Тюбе» и «Резиденция президента Таджикистана в городе Кулябе». В настоящее время официальной резиденцией главы государства является «Касри миллат» («Дворец нации») в Душанбе.

Отметим, решение о строительстве резиденций президента Таджикистана в Курган-Тюбе и Кулябе Хатлонской области было принято в ноябре 2016 году. По версии сайта TheeStle действующая резиденция Рахмона заняла второе место в рейтинге самых красивых резиденций глав государств.

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