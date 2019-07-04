Черкесск, , 10:12 — REGNUM

Новым прокурором Карачаево-Черкесии назначен Олег Жариков. Указ о его назначении президент России Владимир Путин подписал 3 июля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из указа, Жариков освобождается от занимаемой ранее должности и назначается прокурором республики на пять лет.

Напомним, бывший прокурор Карачаево-Черкесии Александр Терещенко был отправлен в отставку в апреле 2019 года. Его увольнение в регионе связали с громким делом отца и сына Арашуковых. Бывший сенатор от КЧР Рауф Арашуков и советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков были задержаны 30 января по подозрению в создании преступного сообщества, похитившего газ у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей. Кроме того, младший Арашуков подозревается в причастности к двум убийствам. Уголовные дела о них безуспешно расследовались с 2010 года. За допущенные нарушения в феврале был арестован ряд руководителей Следственного комитета по региону и МВД.

Об Олеге Жарикове известно, что он уроженец города Нальчика. В органах прокуратуры работает с 1993 года, занимая должности от помощника прокурора до прокурора Кабардино-Балкарии. В этой должности он проработал 11 лет, с июня 2007 года. Представление Жарикова главе республики Рашиду Темрезову состоялось 16 апреля.

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