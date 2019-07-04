Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM

Нарушители выборного законодательства на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге запугивают граждан, требуя отозвать их подписи за выдвижение независимых кандидатов. Используемые методы давления граничат с уголовщиной. Об этом заявил 4 июля депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия»).

Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе парламентария, Милонов готовит обращение на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить действия избирательной комиссии МО «Красненькая речка» на юго-западе Петербурга.

Напомним, ранее Милонов уже сообщал о нарушениях прав граждан со стороны ИКМО «Красненькая речка». Однако нарушения, как утверждает депутат, продолжаются и приобретают совершенно новый оборот.

Читайте ранее в этом сюжете: Милонов возмущен подлогами, свалками и стычками на мунвыборах в Петербурге

По словам Виталия Милонова, к нему обращаются граждане, к которым домой приходят некие люди «из местной администрации и избиркома» под предлогом проверки подписей, которые граждане оставляли в поддержку выдвижения независимых кандидатов. Визитеры требуют отозвать эти подписи.

«Намекают, что если граждане не отзовут свои подписи, то у них могут появиться проблемы. Другими словами, эти политические рэкетиры перешли к откровенной уголовщине», — заявил Виталий Милонов.

Он возмущен этим давлением на граждан и тем, что обращающиеся к избирателям деятели нарушают закон о персональных данных. «Если это не запугивание граждан, тогда как это можно назвать?», — говорит депутат.

Помимо главы СКР, информация о происходящем будет передана в ЦИК для оценки возможных правовых последствий.

Читайте также: Центризбирком не видит причин для отмены местных выборов в Петербурге

Как заявили ранее в Центризбиркоме России, вместе с Горизбиркомом Петербурга там продолжают работу по нормализации ситуации в ходе муниципальных выборов в Северной столице. При этом ЦИК готов обратиться в суд по фактам умышленного нарушения избирательных прав граждан.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ИКМО в Петербурге вновь «играют в прятки» с кандидатами