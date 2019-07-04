Киев, , 10:08 — REGNUM

Президент России ясно сформулировал подход Москвы к отношениям с Киевом, но в ближайшее время ожидать здравого смысла от украинской власти не следует, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 4 июля, комментируя высказывания Владимира Путина.

Узы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее Путин в интервью Corriere della Sera заявил, что диалог с Украиной возможен при выполнении новым президентом этой страны Владимиром Зеленским собственных предвыборных обещаний, в частности, о прямых переговорах с народными республиками Донбасса.

Украина должна начать выполнять Минские соглашения и решать проблемы, созданные предыдущей властью, в частности отказаться от насильственной украинизации и от попыток разрушить межконфессиональный мир, а также отказаться от конфронтации с РФ, отметил также президент России.

«Впервые подход России к отношениям с Киевом сформулирован Владимиром Путиным столь концентрированно и ясно. Понятно, что Владимиру Зеленскому достался тяжёлый «багаж», но он является тяжёлым только с точки зрения здравого смысла. Здравый смысл, однако, не в чести на Украине уже давно, не только с 2014 года. Я не вижу оснований ожидать, что в близком будущем прекратится украинизация или что Киев перестанет попирать принятые в нормальных странах языковые права граждан.

Между тем, разгул неонацизма и конфликт в Донбассе, а также спровоцированный правительством страны церковный раскол, — всё это и есть результаты украинизации. Эта политика исчерпает себя, но не скоро: слишком многим молодым людям киевская хунта, пришедшая к власти в результате государственного переворота пять лет тому назад, сумела задурить головы. Причём пять лет — это период собственно шовинистического шабаша; такая же политика, лишь немного закамуфлированная, проводилась на Украине и ранее. Так что «багаж» действительно тяжёлый и тянет на дно.

Начать говорить со своими соотечественниками в Донбассе Владимир Зеленский может; вопрос, на мой взгляд, не в этом. Уверен, что в ближайшем будущем его просто заставят сделать это западные покровители. Вопрос в том, с каких позиций будет вестись этот разговор. Не исключаю, что на первом этапе это будет очередной ультиматум, но уже сам факт прямых переговоров будет значимым.

Остаётся опираться на Минские соглашения. Западу и его ставленникам в Киеве казалось, что они сумеют использовать эту основу для усиления давления на Россию, что Россия под санкциями «сдаст» свою поддержку соотечественников в Донбассе. Этого не произошло, и именно эта поддержка Москвой и всей Россией ДНР и ЛНР даёт, как это ни парадоксально звучит, надежду на положительные изменения и на Украине, и в российско-украинских отношениях в будущем. А также на то, что Минские соглашения получат своё развитие в интересах реального и долгосрочного мира», — отметил Михаил Демурин.