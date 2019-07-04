Хартум, , 10:03 — REGNUM

Власти Судана должны обеспечить незамедлительную передачу полномочий в руки гражданского правительства, как того требует большинство население страны и Африканский союз. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет от 3 июля.

Она сообщила, что массовые протесты по всему Судану в воскресенье, 30 июня, «беспрецедентны в новейшей истории», несмотря на трудности мониторинга ситуации из-за отключения интернета. Переходный военный совет ограничил доступ в интернет в апреле, с тех пор как был свергнут президент страны Омар аль-Башир.

Массовые протесты прошли более, чем в десяти крупных городах страны. По словам Бачелет, в Управление ООН по правам человека поступали сообщения о чрезмерном применении силы против демонстрантов, в результате чего по меньшей мере десять человек погибли.

Бачелет призвала Переходный военный совет вернуть доступ в интернет и расследовать все обвинения в чрезмерном применении силы, в числе которых — атаки на больницы Силами оперативной поддержки (RSF) и другими спецслужбами.

«Ограничения, невыполненные обещания, вспышки насилия, которые никак не расследуются и не наказываются, разжигают общественное негодование, что показали воскресные протесты», — заявила Бачелет.

«Если все будет продолжаться в том же духе, это приведет к катастрофе», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля военные Судана свергли президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. Его пост временно заняли представители переходного военного совета. Однако жители страны не прекратили забастовок, требуя перехода власти к гражданскому правительству.