Москва, , 09:48 — REGNUM

Президент России Владимир Путин последователен в разъяснении позиции России по конфликту на востоке Украины. Россия не будет обсуждать вопрос просто ради обсуждения или чьей-то предвыборной кампании, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Президент Украины Владимир Зеленский должен показать реальную решимость стать «президентом мира» и начать выполнять минские договоренности», — считает Баширов.

По его мнению, пока — всё иначе: военнопленных освобождает Медведчук, а разведения противоборствующих сторон в станице Луганская явно недостаточно, что прекратить обстрелы. На Донбассе каждый день ВСУ продолжают обстреливать жилые дома.

«Позиция президента Путина: не мы начинали эту войну, не мы в ней участвовали и не нам её заканчивать. Но и гуманитарную катастрофу в ЛНР и ДНР Россия не может допустить, впрочем как и Германия с Францией», — высказал свою точку зрения политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной при условии, что новый президент страны Владимир Зеленский приступит к выполнению предвыборных обещаний. Об этом 4 июля президент РФ Владимир Путин заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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