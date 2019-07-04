Пхеньян, , 09:41 — REGNUM

В Пхеньяне состоялись переговоры представителей оборонных министерств Северной Кореи и России. как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ 4 июля, министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль и заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин обсудили план сотрудничества в военной области двух государств.

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«Считаю, что данный визит стал важным моментом демонстрации нерушимой силы корейско-российской дружбы и развития двусторонних военных отношений на более высоком уровне в соответствии с требованиями эпохи», — подчеркнул «Но Гван Чхоль, открывая встречу. Он также выразил надежду, что двусторонние переговоры, визит в военную часть делегации из России дали представление о КНДР. В свою очередь Александр Фомин отметил, что у военных ведомств России и КНДР есть совместный план двустороннего сотрудничества, выразив надежду на его расширение.

«У нас есть целый набор мероприятий, которые мы осуществляем. Идёт обмен по линии Генеральных штабов, делегационный обмен, обмен между высшими военными учебными заведениями КНДР и России», — уточнил заместитель министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с заместителем министра Народных вооружённых сил КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил об активизировавшемся в последнее время на всех уровнях межведомственное взаимодействие между министерствами обороны России и КНДР. По его словам, в Минобороны подтверждают намерение развивать двустороннее сотрудничество и готовы обозначить более конкретные направления для взаимодействия.