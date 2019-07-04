Эрбиль, Ирак, , 09:49 — REGNUM

Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что этнические и религиозные меньшинства региона не следует называть меньшинствами, об этом 4 июля сообщает Kurdistan.ru.

По мнению Барзани, каждый человек является важной частью курдской автономии, которую нельзя измерить цифрами. Данная мысль пришла в голову политику во время встречи с представителями туркменов и христиан в парламенте Иракского Курдистана.

«Курдистан — это общий дом для всех, проживающих здесь, все жители имеют право принимать участие в управлении регионом» Масуд Барзани

Напомним, руководство Иракского Курдистана регулярно уделяет внимание вопросам взаимоотношений между различными этническими и религиозными меньшинствами автономии, подчеркивая свой уникальный опыт мирного сосуществования многих конфессий и народностей.

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