Вашингтон, , 09:36 — REGNUM

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которая будет выставлена в рамках празднования Дня независимости США в Вашингтоне, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Соединенных Штатов.

Накануне, 3 июля, в центре Вашингтона были установлены две бронемашины «Брэдли», на которых местами облупилась краска, видна ржавчина, а стволы пушек сняты.

«Белый дом попросил именно их», — ответили в Минобороны на вопрос о том, почему бронемашины выставлены в таком состоянии.

Вместе с тем в Пентагоне уточнили, что бронемашины «почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп пообещал устроить на празднование 4 июля воздушные маневры и «величайший фейерверк». Ранее в Вашингтон прибыли боевые танки, которые станут фоном для предвыборного американского лидера. Также эта военная техника как знак «огневой мощи» впервые станет частью празднования принятия Декларации независимости 1776 года.

В мероприятии будут задействованы боевые танки M1 Abrams, бомбардировщик B-2, истребители F-35 и F-22, а также вертолет президента Marine One.

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