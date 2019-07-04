Могадишо, , 09:42 — REGNUM

В Сомали выразили благодарность правительству Турции за многолетний вклад в развитие инфраструктуры страны, а также за предоставление гуманитарной помощи, об этом 4 июля сообщает Anadolu Ajansi.

«Турция очень дружелюбная и братская для нас страна. Мы благодарны за помощь и надеемся, что поддержка продолжится» , — отметил бывший премьер-министр Сомали Али Мохамед Геди в интервью турецкому агентству.

Политик также выразил благодарность за подготовку сомалийских военнослужащих, подчеркнув, что Турция является одним из самых близких друзей государства.

Напомним, Турция давно оказывает серьезную поддержку Сомали, так в 2011 году, когда государство страдало от голода, президент Реджеп Эрдоган посетил государство и провел встречу с обитателями лагерей для беженцев.

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