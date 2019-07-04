Могадишо, 4 июля 2019, 09:42 — REGNUM
В Сомали выразили благодарность правительству Турции за многолетний вклад в развитие инфраструктуры страны, а также за предоставление гуманитарной помощи, об этом 4 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Политик также выразил благодарность за подготовку сомалийских военнослужащих, подчеркнув, что Турция является одним из самых близких друзей государства.
Напомним, Турция давно оказывает серьезную поддержку Сомали, так в 2011 году, когда государство страдало от голода, президент Реджеп Эрдоган посетил государство и провел встречу с обитателями лагерей для беженцев.
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