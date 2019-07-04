Лондон, , 09:18 — REGNUM

Призыв Великобритании в адрес Москвы обеспечить доступ в «незаконно аннексированный» Крым международным наблюдателям в области прав человека удивил российских дипломатов. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-секретаря дипломатической миссии.

Крымские и российские флаги Rk.gov.ru

Уточняется, что такое обращение прозвучало на сессии Совета по правам человека Организации Объединённых Наций.

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«Хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны, — подчеркнули в посольстве. — В этой связи указанный призыв Форин Офиса вызывает недоумение».

При этом российские дипломаты «оставили за скобками тему незаконной аннексии» полуострова, отметив, что позиция России по этому вопросу хорошо известна.

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В дипмиссии расценили такие призыва Лондона как «очередную попытку недобросовестного использования проблематики прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом по результатам всенародного референдума, проведённого после произошедшего в феврале 2014 года госпереворота на Украине. На нём подавляющее число избирателей полуострова (почти 97% и 96% соответственно) высказались за вхождение Крыма и Севастополя в состав России.

Киев с таким решением не согласен и до сих пор считает Крым своим регионом, только «оккупированным российским агрессором». Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал уверенность, что Украина вернёт Крым. Глава государства заявлял, что полуостров снова войдёт в состав Украины, когда в России сменится власть. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма окончательно закрыт.