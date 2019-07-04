Джакарта, , 09:20 — REGNUM

Командующий Тихоокеанским флотом Соединенных Штатов адмирал Джон Кристофер Акилино посетил Джакарту, сообщает Sindonews.

«Индонезия всегда была важным стратегическим партнером на протяжении последних 70 лет, и для меня важно приехать сюда и встретиться с моими коллегами, чтобы обсудить области для продолжения нашего сотрудничества», — заявил Джон Кристофер Акилино в Джакарте.

«Я убежден, что узы дружбы между нашими военно-морскими силами продолжат укрепляться посредством программ и многосторонних военных учений, таких как учения АСЕАН — США», — продолжил он.

Во время своего визита в Джакарту Джон Кристофер Акилино встретился с послом США в Индонезии Джозефом Донованом-младшим, командующим вооруженными силами Индонезии Хади Тжахджанто, начальником штаба военно-морского флота Сиви Сукма Аджи, начальником штаба военно-воздушных сил Юю Сутисна, министром-координатором по морской политике Лухут Бинсар Панджаитаном, а также с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Дато Лим Джок Хоем.

«У США и Индонезии много общих интересов в повышении осведомленности о морском секторе. Сотрудничая, мы можем улучшить безопасность на море различными способами от искоренения незаконного оборота наркотиков до борьбы с незаконным рыболовством», — отметил командующий Тихоокеанским флотом США, выразив надежду, что встречи помогут открыть возможности для сотрудничества в новых областях, сохранить безопасность, стабильность и процветание в регионе.

В конце 2019 года ВМС США примут участие в военно-морских учениях АСЕАН — США.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года ВВС Индонезии и США провели совместные военные учения Cope West в городе Манадо.

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