Киев, , 09:16 — REGNUM

Новая украинская власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским будет преследовать представителей прежней власти, заявил политолог Вадим Карасёв 3 июля в эфире телеканала 112.ua.

«Теперь новая власть всегда будет преследовать старую по политическим мотивам. А это означает, что если высокая цена поражения, то власть будет держаться до последнего, потому что она понимает, что она очень много проиграет. Поэтому сейчас то же самое», — рассказал он.

Карасёв добавил, что преследовать представителей старой власти нужно по закону, а не из чувства мести.

«Мы мстить будем? Мы хотим утвердить закон или мы хотим отомстить Порошенко (экс-глава Украины Петр Порошенко)? Это разные вещи», — отметил он.

Напомним, правоохранительные органы Украины открыли восемь уголовных дел против бывшего президента страны. В данный момент идут активные следственные действия.

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